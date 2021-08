La Procura di Latina ha chiuso gli accertamenti dell'operazione "Tempio", che aveva portato alla scoperta di un vasto giro di spaccio scoperto dagli agenti della Squadra Mobile pontina nell'area dei Monti Lepini. Lo scorso giugno erano state eseguite misure restrittive firmate dal giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone.

Secondo le ricostruzioni fatte dai detective della Questura del capoluogo pontino, la droga circolava tra Sezze e Roccagorga, uno smercio di cocaina e hashish consistente. Nell'inchiesta era finito anche il 32enne Ennio Reffe di Ceccano, insieme a Stefano Cerilli, anche lui di 32 anni, il cui ruolo secondo gli inquirenti era «di supremazia gerarchica», Andrea Asam, 29enne di Priverno e Gianni Mancini, 48enne di Ardea.

Nelle pieghe dell'inchiesta è emerso un particolare significativo riguardante l'acquisto di un'auto con una apparecchiatura meccanica molto sofisticata per nascondere gli stupefacenti. Era venuto alla luce anche altro aspetto importante come l'utilizzo di cellulari dotati di software per scambiarsi messaggi in codice. Infine gli accertamenti della polizia avevano documentato che un indagato era partito dall'Italia fino in Olanda per ritirare un veicolo modificato che trasportasse la droga. Il mezzo, infatti, era stato riadattato per eludere i controlli della polizia.

La gestione dello spaccio era condotta da un sodalizio e gli accertamenti erano scattati dopo una perquisizione in un ristorante dei Monti Lepini, dove durante un controllo era stata trovata una ingente somma di denaro, per un importo di oltre 300mila euro. Il collegio difensivo degli indagati è composto dagli avvocati Maria Antonietta Cestra, Marco Maietta, Giancarlo Vitelli, Alessia Righi.