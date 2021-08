Tragedia all'alba a Trevi nel Lazio, sulla strada che porta agli Altipiani di Arcinazzo: un 75enne accusa un malore alla guida, esce di strada e muore. Con lui la moglie, che invece fortunatamente è rimasta illesa. L'uomo, residente in provincia di Latina, stava rincasando con la consorte dopo un periodo di vacanza trascorso sui monti nel Nord della Ciociaria. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fiuggi ed i Carabinieri di Trevi nel Lazio e della Compagnia di Alatri. Purtroppo, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Fatale l'arresto cardiaco.