Il sindaco Perciballi e l'assessore Fratarcangeli: «Dal primo settembre, con concerto finale il cinque, la musica arriva nel nostro borgo e sposa l'arte e la storia dando vita a intensi momenti di cultura».

Fare di Boville Ernica il luogo della cultura per eccellenza in un celestiale connubio fra musica, arte e monumenti. È certamente questo il motivo per cui il sindaco Enzo Perciballi e l'assessore alla Cultura e allo Spettacolo Anna Maria Fratarcangeli propongono la terza edizione consecutiva della Masterclass musicale che ormai sta diventando una tradizione consolidata e porta nel centro storico di uno dei Borghi più belli d'Italia maestri e allievi di spessore provenienti dai conservatori di ogni parte d'Italia.



I commenti

«Siamo arrivati alla terza edizione di una iniziativa culturale estiva che tanto abbiamo voluto sin dai primi giorni del nostro insediamento nell'Amministrazione comunale – spiegano il primo cittadino Perciballi e l'assessore Fratarcangeli – perché per una settimana si ha la sensazione che le opere d'arte e i monumenti del nostro bellissimo paese parlino attraverso i bellissimi suon i emessi dagli strumenti di maestri e allievi».

«Anche quest'anno – entra nel dettaglio Fratarcangeli – avremo tre tipologie di corsi che si svolgeranno nei vari luoghi dell'arte del centro storico: il Violino con il maestro Giuliano Bracaglia, il Violoncello con il maestro Dario Orabona e il corso di Teoria, Analisi e Composizione con il maestro Maurizio Bastianini, con un concerto finale che si terrà l'ultimo giorno, il cinque settembre».

«Si tratta di un'ottima occasione – concludono gli amministratori – per valorizzare dal punto di vista turistico le nostre ricchezze artistiche e culturali, ma anche la nostra cucina e le nostre tradizioni che, ogni anno, artisti provenienti da tutta Italia hanno il piacere di apprezzare e poi pubblicizzare. Senza contare l'importanza che tali eventi hanno per l'economia locale».

Appuntamento dunque dal 1° di settembre nel borgo di Boville Ernica.