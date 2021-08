Ripartiamo con un click è il tema della seconda edizione del concorso fotografico Veroli. Il 4 e il 5 settembre la perla dei monti ernici sarà nuovamente in vetrina, grazie al contest organizzato dalla Basilica di Santa Maria Salome. Per due giorni, gli iscritti ammireranno la cittadina attraverso gli obiettivi delle macchine fotografiche, alla ricerca dello scatto perfetto che racconti impressioni ed emozioni attraverso le immagini catturate tra le bellezze che la città sa offrire.

I partecipanti si contenderanno, oltre ad interessanti premi di valore importante, la pubblicazione della loro foto sul prossimo calendario artistico della Basilica di Santa Maria Salome ma, soprattutto, la soddisfazione di aver contribuito, con la loro passione, a uno scopo benefico: «Dodici anni fa si ebbe l'idea come Basilica di produrre un calendario che potesse raccontare, con un repertorio di immagini, l'immenso patrimonio artistico storico e spirituale della Città di Veroli - si legge sul sito web dedicato all'iniziativa - Nel 2019 ricorreva il decimo anniversario dell'inizio di questo percorso, per questo si è pensato di indire un concorso con cadenza annuale in cui i partecipanti avranno la possibilità di veder pubblicate le loro opere in una mostra permanente a favore delle migliaia di turisti che ogni anno affollano la città di Veroli e le 14 foto scelte da una giuria creata appositamente diventeranno il calendario 2022. Ripartiamo con un click!».

Per informazioni e iscrizioni, è a disposizione il sito "concorsofotograficoveroli.it".

Guest star dell'evento, Oscar Generale, produttore cinematografico.