Torna "Barber National League II Edizione", una giornata dedicata all'artigianato e all'arte della Barberia. L'appuntamento sarà quello del prossimo 5 di settembre in cui avrà luogo la II edizione presso lo stadio Chiappitto di Alatri. A spiegare nel dettaglio come si svolgerà la manifestazione è il giovane barbiere e ideatore della rassegna Massimo Mangiapelo.

«Nella giornata saranno protagoniste assolute le battles fra barbieri e barberie che decreteranno i migliori delle categorie in gara», spiega. «Condivisione, confronto e divertimento saranno gli "strumenti" di cui non potranno far a meno gli sfidanti.

Anche per questa edizione - tiene a precisare - la giuria sarà formata da maestri d'arte, che valuteranno le sfide in base alle metodologie e alle tecniche all'avanguardia. Si aggiungono gli sponsor e si confermano quelli della prima edizione, tutti entusiasti di prendere parte all'evento e contribuire alla crescita valoriale del territorio nostrano. Tante sorprese, spettacoli artistici e dj set».

Insomma un programma ricco come la prima edizione che tanto clamore e successo ha generato. Cosa aggiungere? L'organizzatore Simone Mangiapelo e il suo staff estendono l'invito agli addetti del settore e a tutti i curiosi che vorranno scoprire il mondo della "barba&capelli". Appuntamento il cinque settembre allo stadio Chiappitto per una manifestazione talmente rara che è già garanzia di successo. Grazie a Simone Mangiapelo e il suo staff.