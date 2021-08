Giovane donna alla guida della sua auto sfiora un pedone che cade a terra; tanta paura, eliambulanza ma per fortuna le conseguenze non sono stati gravi.

Ieri mattina, lungo Villamagna-Gorga che collega Osteria della Fontana alla zona industriale ed alla stazione ferroviaria, per cause al vaglio dei carabinieri del comando Compagnia di Anagni la conducente di un'autovettura ha colpito un uomo che procedeva a piedi.

La strada, piuttosto sconnessa, è anche molto ombreggiata, ed i riflessi del sole sul parabrezza possono contribuire ad aumentare i rischi della circolazione. Dopo l'urto, la donna ha cercato di soccorrere il malcapitato, ed oltre ai carabinieri è giunto l'Ares 118. E poi l'eliambulanza, con il rotore del Pegaso che i più scambiavano per quello delle macchine volanti affidate alla HelyWorld dei Beccidelli. I sanitari hanno deciso di trasportare il ferito in ospedale.