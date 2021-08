L'incidente Auto si ribalta sulla Sora-Cassino: due donne finiscono in ospedale Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti

La macchina dei soccorsi si è precipitata ieri mattina sulla superstrada Sora-Cassino per un'auto ribaltata.

L'incidente si è verificato sulla trafficata arteria stradale fra i territori di Vicalvi ed Alvito. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'automobilista abbia perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. È stato necessario l'invio sul posto di due ambulanze che hanno trasferito la conducente e la passeggera in ospedale per i necessari accertamenti: la donna alla guida dell'auto è stata portata all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, la passeggera invece ha ricevuto le cure del nosocomio sorano del Santissima Trinità. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il traffico ha subito dei forti rallentamenti.

