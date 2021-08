Cade dal settimo piano di un palazzo ubicato nella zona bassa del capoluogo, nei pressi di Corso Francia. Per un trentenne di Frosinone non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri sera poco dopo le 21. Sul posto, allertati dai residenti, sono immediatamente arrivati i soccorsi, ma per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Assieme agli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia anche gli agenti della vicina Questura di Frosinone per effettuare i necessari rilievi.

Adesso, si tratterà di capire se per il trentenne si sia trattato di un incidente, di una caduta accidentale oppure di un gesto estremo.