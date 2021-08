Materassi gettati a terra, tavole di legno, buste nere dell'immondizia. E ancora, bottiglie di vetro e di plastica, scatoloni, mozziconi di sigarette, e sacchi di calcinacci.

Il tutto incorniciato da lastre di eternit comodamente adagiate su un muro. E come se non bastasse, oltre al disgusto nel vedere tutto questo, va aggiunto l'odore nauseabondo di escrementi, l'appiccicume sotto i piedi e topi che gironzolano indisturbati di giorno e di notte.

È questa l'esatta fotografia del degrado assoluto che regna nel sottoscala delle case Ater di viale Mazzini.

Un palazzone popolare abitato da 37 famiglie che da mesi ormai denunciano all'Istituto delle case popolari lo stato di abbandono in cui versano, non solo il sottoscala, ma anche le cantine, ormai diventate inagibili per i cumuli di sporcizia che sono a terra.