Tragedia alla periferia di Torino: poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42

Sotto le macerie è stato trovato anche un bambino di quattro anni. Invano il tentativo dei medici di rianimarlo.

E' il figlio della donna trovata viva sotto le macerie e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino. L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione

Quattro in totale le persone tratte in salvo, da sotto le macerie, uno ferito è grave. Italgas esclude che "l'eventuale dispersione di gas possa essersi originata dalla rete di distribuzione cittadina del gas" alla quale la palazzina non è collegata.

Un uomo di 22 anni è stato intubato ed è in prognosi riservata con il corpo ustionato al 50% (ustioni di secondo e terzo grado); la donna di 34 anni, cosciente, ha riportato traumi e contusioni. infine un uomo rimasto oltre due sotto le macerie.

Sul posto sono intervenute Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco ha controllato eventuali fughe di gas. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.