60 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su un totale di 463 tamponi. I negativizzati sono 44. Ancora a quota zero, fortunatamente, i decessi. Questi i dati sull'andamento della pandemia in provincia resi noti nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone. Contagi più che raddoppiati rispetto a ieri quando se ne contavano 24.

La situazione nei comuni

Cassino registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 15 positivi in più. 5 a Castrocielo e Roccasecca. 3 ad Alatri, Arce, Fiuggi, Pontecorvo e San Giorgio a Liri. 2 ad Anagni Aquino e Sora. Un nuovo positivo in ciascuno dei seguenti comuni: Boville Ernica, Ceccano, Cervaro, Esperia, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Vallemaio, Veroli.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia di Frosinone sono stati registrati 24 nuovi casi su un totale di 439 tamponi

effettuati. I negativizzati sono stati 73, più del triplo di quelli che hanno contratto il virus. E questo

è un segnale da tenere presente. Ancora una volta zero decessi. Dei 24 contagi di ieri: 3 a Ferentino, 3

a Sant'Elia Fiumerapido, 3 a Sora, 3 a Vallemaio. Poi 2 ad Alatri, 2 a Cassino, 2 ad Isola del Liri e 2 a Paliano. Quindi 1 in ciascuno dei seguenti Comuni: Arce, Guarcino, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare.

L'incidenza settimanale è a 36,68. Tasso di positività a 5,46%.