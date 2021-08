Un insolito incremento dei contagi da Covid-19 in questo mese di agosto ha fatto scattare l'allarme. E così, a Pescasseroli, meta di tanti turisti Ciociari in fuga dal caldo delle città, è arrivata la stretta. Mascherine obbligatorie anche all'aperto e orari di chiusura più restrittivi per i locali.

Il primo cittadino di Pescasseroli, attraverso una recente ordinanza, ha infatti disposto che sul territorio comunale del paese sarà obbligatorio indossare i "dispositivi di protezione individuale", vale a dire le mascherine, anche all'aperto. Un obbligo che resterà in vigore fino al 12 settembre 2021. Restano esclusi da tale disposizione solo i bambini di età inferiore ai sei anni o soggetti che, per patologie, non possono indossare la mascherina.

L'intento degli amministratori è quello di tutelare la salute pubblica, considerato che il centro marsicano, in questo periodo, è meta di tantissimi turisti e che, per questa ragione, le occasioni di affollamento sono piuttosto frequenti.

Oltre all'obbligo di indossare nuovamente le mascherine anche all'aperto, il Comune dispone anche che i locali pubblici debbano rispettare orari di chiusura più restrittivi, per la precisione alle ore 24:00. Lo stesso limite orario viene imposto anche per le attività musicali.