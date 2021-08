Pali pericolanti che costituiscono un vero e proprio pericolo per l'incolumità pubblica. È la situazione accertata dagli uomini della Polizia municipale di Pontecorvo che nei giorni scorsi hanno proceduto a notificare il verbale di accertamento e contestazione alla società gestore del servizio di telefonia.

Si tratta di un provvedimento che arriva dopo le molte diffide che sia gli uffici del Palazzo municipale che la Polizia municipale hanno già notificato. Nello specifico le situazioni di particolare pericolosità sono state riscontrate in via Saragat dove ci sono due pali pericolanti e in via Santa Barbara dove c'è un altro palo che mette seriamente a rischio l'incolumità di coloro che transitano su quella strada. Ora con la notifica del verbale di accertamento e contestazione alla società gestore del servizio di telefonia si attende che questa intervenga nel minor tempo possibile per eliminare qualunque forma di pericolo.

Un atto, questo, che rientra in un servizio ben più ampio voluto dall'amministrazione comunale come spiega l'assessore Michele Sirianni Notaro: «Questo è l'esito di un servizio che insieme con il sindaco Anselmo Rotondo abbiamo affidato alla Polizia municipale.

Un servizio con il quale vogliamo verificare e intervenire su tutte quelle situazioni che possono rappresentare un potenziale rischio per l'incolumità pubblica. Per questo abbiamo deciso di avviare un monitoraggio che si sta sviluppando grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Sono molte le segnalazioni che ci arrivano proprio dalla comunità che ci evidenziano situazioni di rischio e pericolo. E ringrazio tutti i cittadini che quotidianamente ci contattano per segnalare questi casi, la collaborazione è fondamentale. Ma voglio ringraziare anche il personale della Polizia municipale che, nonostante il sottodimensionamento, sta assicurando un servizio fondamentale».

Un servizio che, come spiega l'assessore Notaro, ha un preciso obiettivo: «Facciamo il possibile per prevenire ogni situazione di pericolo che possa esserci sul nostro territorio. Vogliamo intervenire in forma preventiva evitando che determinate situazioni possano diventare poi un rischio per la collettività». I controlli continueranno su tutto il territorio comunale per evitare situazioni di grave pericolosità per i cittadini.