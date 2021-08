Si terranno domani alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ferentino i funerali dell'ex comandante dei vigili del fuoco di Frosinone Maurizio Liberati. L'ingegnere è morto ieri sera, all'età di 66 anni, all'ospedale Spaziani del capoluogo dove era stato ricoverato pochi giorni fa per un malore. Una notizia che ha destato tanto dolore. Molti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Un uomo dal cuore grande, gentile e cordiale con tutti. Fino al 2017 è stato comandante a Latina per poi prendere l'incarico come responsabile della sicurezza alla Camera dei deputati.