Il decoro che fine ha fatto? A sollevare la questione i consiglieri di opposizione che puntano l'indice contro la maggioranza del sindaco Domenico Urbano, postando sui social le immagini che testimoniano la situazione in paese. Hanno fotografato l'area sportiva, l'area camper e la zona del palasport per invitare i concittadini alla riflessione.

"Purtroppo la verità è che le manutenzioni passano in secondo piano scrivono in una nota congiunta i consiglieri di minoranza Il semplice taglio delle erbacce non è l'unica attività che riguarda le manutenzioni, che come testimoniano le fotografie non viene neanche fatto. Ci siamo sentiti in dovere di far notare quanto accade a Broccostella, dove le strutture comunali sono lasciate all'abbandono sia dal sindaco che dai consiglieri delegati, che appunto non si preoccupano delle semplice manutenzioni dei nostri luoghi, frequentati dalla comunità".

I consiglieri di minoranza sono intervenuti, dopo diverse segnalazioni ricevute dai cittadini, alzando la voce e sperando così di indurre l'amministrazione ad attivarsi al più presto. Invocano insomma un'approfondita operazione pulizia che argini il proliferare della vegetazione spontanea e consegni un maggior decoro al paese.