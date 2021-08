Imbrattata la targa del parco comunale di Filettino intitolato al maresciallo Rodolfo Graziani? Solo un fotomontaggio quello che circola sul web. Lo precisa il sindaco di Filettino Gianni Taurisano. «Incommentabile quanto apparso stamattina (ieri, ndc) sulla pagina Facebook Amici di Filettino. Mi è stato riferito sull'argomento - dice Taurisano - ma sembra si sia trattato di un fotomontaggio creato ad arte per pura provocazione mediatica.

Già qualche giorno fa Repubblica riportava un trafiletto sul Parco comunale intitolato a Rodolfo Graziani. Oggi non si perde l'occasione di rievocare il passato. Per fortuna queste cose accadono solo ad agosto, atti di puro vandalismo ed ignoranza di chi non è di Filettino. I giovani da noi hanno ancora ottimi principi e non soffrono di patologie rivolte all'odio ed alla distruzione. Incrementeremo le telecamere e presenterò denuncia».