Sono 266.246 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 101.341. Il tasso di positività è del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 504, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036: rispetto a ieri 108 in più. La Regione con più contagi è ancora la Sicilia (1.491).

La pandemia in Italia ha causato 128.855 morti da febbraio del 2020. E' il secondo bilancio più pesante d'Europa (dopo la Gran Bretagna) e l'ottavo nel mondo. I contagiati sono stati in tutto 4,49 milioni.