A Piglio, i militari della locale Stazione, in esecuzione del provvedimento di revoca del beneficio degli arresti domiciliari ed esecuzione della pena in carcere emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Frosinone il 20 agosto, hanno tratto in arresto un 37enne di origini romane, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica del luogo per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni del genitore. Il provvedimento odierno è stato emesso a suo carico poiché condannato ad espiare una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui sopra commessi in Roma nel 2013. L'arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.