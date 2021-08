Ad Anagni, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per il reato di "maltrattamenti in famiglia", un 25enne del luogo. Il giovane che già da diverso tempo a causa di dissidi familiari poneva in essere atti di violenza nei confronti dei propri genitori, lo scorso 21 agosto a seguito di un ennesimo litigio si avventava contro il padre e solo il tempestivo intervento dei militari operanti ha permesso di scongiurare più gravi conseguenze.