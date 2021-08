Il fatto è grave, la multa non basta, scatterà anche una chiusura temporanea. Lo assicura il sindaco Massimiliano Quadrini riferendosi al cumulo dei rifiuti abbandonato domenica scorsa tra il ponte Roma e il Lungoliri Trito, in pieno centro. Scarti che provengono da una o più attività di ristorazione. Quadrini ha subito tuonato via social: «Non è la prima volta che rifiuti di questo tipo vengono abbandonati in maniera non consona violando le norme in tema di rifiuti e di igiene pubblica. Sarà cura delle competenti autorità, anche con l'ausilio delle videocamere di sicurezza, rintracciare i responsabili ed infliggere le relative sanzioni. Tuttavia, in considerazione della gravità di tali condotte, oltretutto in periodo estivo e di grande frequentazione, si procederà nel caso anche ad imporre la chiusura temporanea delle attività commerciali che verranno individuate come responsabili».

«È finito il tempo della tolleranza gli fa eco il delegato all'ambiente Giampaolo Tomaselli Bisogna far rispettare le regole per il bene di tutti i cittadini. Certe deviazioni vanno riportate nell'alvo della legalità e della civile convivenza». Il vicesindaco Francesco Romano spiega: «Questa mattina (ieri, ndr) le autorità stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere.

Chi sbaglia paga le conseguenze perché il bene comune va tutelato»