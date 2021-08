Il Comune di Ferentino e la presa d'atto del licenziamento disciplinare del dipendente matricola 450.

È il triste epilogo di quanto avvenuto presso l'ente locale e si è appreso in questi torridi giorni agostani.

La novità

Il responsabile di settore ha applicato alla lettera il regolamento. O meglio il decreto legislativo recante le norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni, lo statuto comunale e in particolare gli articoli 59 e 60, il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, con provvedimento del 14 maggio 2021, il responsabile dell'ufficio contenzioso ha contestato al dipendente comunale matricola 450 i seguenti addebiti disciplinari: assente dal lavoro senza giustificato motivo dal 3/5/2021.



Il provvedimento

Come si evince dalla determinazione comunale «il dipendente non si è presentato alla convocazione per la contestazione dell'addebito disciplinare né ha presentato memorie o difese; il 3 giugno 2021 al dipendente è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione per 10 giorni, intimandogli di rientrare al lavoro il 14 giugno 2021, il dipendente non si è presentato in tale data».

«L'insieme dei fatti emersi - si legge altresì nella determina municipale datata agosto 2021 - è tale da inficiare il rapporto fiduciario con l'ente ed impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, configurandosi una valida ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo».

«Pertanto - prosegue - dal 18 luglio 2021 è stata applicata la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso». Tale atto è stato trasmesso alla giunta comunale per i provvedimenti di competenza.

Staremo a vedere quale sarà l'esito che scaturirà dalla decisione finale dell'esecutivo che fa capo al sindaco Pompeo. Sicuramente trattasi di un episodio abbastanza clamoroso, di quelli che non avvengono di certo tutti i giorni nelle pubbliche amministrazioni.