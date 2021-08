«Si registrano 348 nuovi casi positivi (-106) e sono 8 i decessi, tutti recuperi (+8). I ricoverati sono 538 (+32), le terapie intensive sono 67 (-2), i guariti sono 621. I casi a Roma città sono a quota 186».

Così l'assessore regionale Alessio D'Amato illustra il nuovo bollettino Covid. L'assessore rinnova poi l'invito a «chi rientra dalle vacanze a prenotare il vaccino. Ci sono circa 350.000 prenotazioni e le disponibilità sono immediate.

Dal 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione».

Intanto, prosegue il tour del camper vaccinale della Asl di Frosinone. Ieri, gli operatori sanitari sono stati a San Donato Val di Comino, dove hanno vaccinato 12 persone. La diciannovesima tappa del camper vaccinale sarà agli Altipiani di Arcinazzo, domenica 29 agosto, a piazza Suria, dalle 10 alle 12. Sarà iniettato il vaccino monodose Janssen, con accesso libero e senza prenotazione. Inoltre nella Casa della salute di Pontecorvo, prosegue l'open day con Moderna, dedicato alla popolazione over 12, dalle ore 8.30 alle 16.30, senza prenotazione, con accesso diretto contingentato.

Questi i contagi nel Lazio. Asl Roma 1: 42 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi; Asl Roma 2: 105 nuovi e 2 decessi; Asl Roma 3: 39 nuovi casi e 2 decessi; Asl Roma 4: 14 nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 5: 33 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: 67 nuovi casi e 1 decesso. Nelle altre province si registrano 48 nuovi casi. Asl di Frosinone: si registrano 6 nuovi casi e 0 decessi; Asl di Latina: 22 nuovi casi e 0 decessi; Asl di Rieti: 7 nuovi casi e 0 decessi; Asl di Viterbo: 13 nuovi casi e 0 decessi.

In Italia i nuovi casi sono 4.168 su appena 101.341 tamponi (tasso al 4,11%) di cui 1.121 in Sicilia, 558 in Emilia Romagna e Toscana 434. Unica regione a zero la Valle d'Aosta. Gli attuali positivi sono 135.555 di cui 131.142 in isolamento domiciliare, 3.928 ricoverati con sintomi, 485 ricoverati in terapia intensiva con 45 nuovi ingressi. I decessi di ieri sono 44 con il totale dall'inizio della pandemia che sale a 128.795.