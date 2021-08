Ha accusato un malore mentre era in fila allo stadio lo scorso venerdì, poi non ce l'ha fatta ed è purtroppo morto in ospedale, al "F. Spaziani" di Frosinone. Fabrizio Finateri aveva 44 anni ed era un marito e un papà. La tragedia allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone ha sconvolto l'intero territorio. Tanti i messaggi di cordoglio giunti per la prematura scomparsa dell'uomo. Ora si conosce la data dell'ultimo, doloroso, saluto a Fabrizio. Domani, martedì 24 agosto alle 15.30, nella Chiesa di S. Pio X a Supino saranno celebrati i funerali di Finateri.