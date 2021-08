Anche nella scorsa settimana l'attenzione dei vari reparti della Polizia Stradale della provincia è stata particolarmente rivolta ai controlli effettuati con i dispositivi speciali al fine della prevenzione e sicurezza degli utenti della strada.

Detta attività, che ha visto impegnate tutte le unità operative della Polizia Stradale di Frosinone, ha interessato il controllo dei veicoli in transito sulle strade e autostrade della provincia in questo periodo di controesodo estivo.

L'impegno profuso, ha rappresentato un valido contributo al raggiungimento dei migliori standard di sicurezza e legalità teso al contrasto di condotte di guida pericolose nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Dagli accertamenti che si sono esperiti anche con l'ausilio di dispositivi speciali sono stati conseguiti i seguenti risultati: 4 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e circa 70 infrazioni al Codice della Strada.

L'operato della Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Cassino ha portato alla denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria di 5 persone. Quattro soggetti venivano denunciati per minaccia a mano armata, in quanto a seguito di un diverbio stradale tra veicoli, puntavano una carabina contro il conducente dell'altra vettura e l'altra persona in quanto durante un controllo esibiva un documento abilitativo alla guida, palesemente contraffatto.