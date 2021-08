Drammatico incidente stradale sull'A1, tra i caselli di Pontecorvo e Frosinone, in direzione Roma. Il sinistro si è verificato al km 627 e vede coinvolte 5 autovetture: si è formata una coda di 21 km. Il traffico ora defluisce su tutte le corsie disponibili, in quanto l'incidente è stato risolto.

"A chi è diretto a Roma - scrive Autostrade per l'Italia - consigliamo di uscire a Cassino, con rientro in autostrada a Frosinone, dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina, Per le lunghe percorrenze, chi proviene dalla Puglia ed è diretto verso Roma e Firenze, percorrere la A25 Torano-Pescara. Tutti i mezzi di soccorso sono intervenuti sul luogo dell' evento".

Diversi i feriti nello scontro, tra questi sembrerebbe esserci anche una donna di Frosinone che sarebbe stata trasportata in elicottero a Roma. La notizia al momento è comunque da verificare.