Terribile schianto all'alba sulla Cassino-mare, all'altezza di Pignataro. Un'utilitaria e un furgoncino per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Pontecorvo hanno impattato con violenza. Alcuni dei coinvolti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Cassino. Una ragazza di 22 anni di Cassino, che era alla guida dell' utilitaria, è stata trasferita in ospedale a Cassino. Il passeggero del furgone, 45 anni, straniero ma residente da tempo a San Giorgio, ha riportato le ferite peggiori: trasferito in elicottero a Roma. Ferito anche il conducente. Ricostruzione della dinamica al vaglio dei carabinieri.