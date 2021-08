Un fine settimana all'insegna dei controlli e degli arresti per i carabinieri della locale compagnia.

Per quanto riguarda la prima fase delle operazioni è stata straordinaria e senza sosta l'azione di controllo del territorio svolta da parte dei militari, anche in virtù della forte affluenza nella città dei papi, finalizzata a contrastare ogni azione criminale e per garantire sicurezza e protezione al cittadino. Numerosi poi sono stati i controlli per garantire anche il rispetto delle misure riguardanti il contenimento della pandemia.

Ma l'operazione più delicata è stata quella effettuata dai militari della locale stazione che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare in carcere nei confronti di una 33enne ed un 33enne.

La coppia, già nota alle forze dell'ordine, poiché era stata sottoposta agli arresti domiciliari ad Anagni nell'ambito dell'operazione "Ortica", conclusa nel mese di luglio dai carabinieri di Anagni e Ferentino. I militari incaricati della vigilanza sul rispetto dell'esecuzione della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria, hanno riscontrato che i due, nel periodo di arresti domiciliari, hanno violato più volte le prescrizioni.

Quindi comunicate tali violazioni all'autorità giudiziaria competente questa ha disposto con provvedimento il trasferimento dei coniugi in carcere. i due infatti sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.