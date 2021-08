Dopo cinque settimane consecutive in crescendo, il dato dei nuovi contagiati scende. Se, da una parte l'accelerazione aveva perso la sua spinta con aumenti in termini percentuali sempre più ridotti, con i dati di ieri si è avuta una prima conferma dell'inversione di tendenza. Le giornate da quaranta o più casi sono scese a due contro le quattro della passata settimana, le tre di quella prima e le due di quella terminata il 1° agosto. Sensibile anche la riduzione del tasso di positività sceso dal 9,27% al 6,44% in 24 ore e dell'incidenza ogni 100.0000 abitanti passata da 47,17 a 40,25. Quest'ultima non era così bassa dal 25,85 del 29 luglio.



Il bilancio

Sono 25 i casi per chiudere la settimana a 192 e 27,43 di media. I nuovi contagiati sono a: Frosinone 5, Amaseno e Cassino 3, Ferentino 2, Alatri, Arnara, Boville Ernica, Ceccano, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Ripi e San Donato Val di Comino 1.

Sono esattamente settanta i contagi in meno rispetto alla passata settimana, meno 26,71%, percentuale che scende a un meno 21,63% nel confronto a quattordici giorni. Da luglio i casi erano sempre aumentati: più 183,33% dal 5-11 luglio al 12-18 luglio, più 145,09% nel confronto tra il 12-18 luglio e il 19-25 luglio, più 79,2% tra le settimane 19-25 luglio e 26 luglio-1° agosto, più 9,37% nel confronto tra il periodo 26 luglio-1° agosto e 2-8 agosto poi più 6,93% tra il 2-8 agosto e il 9-15 agosto. Ora, dunque, il primo valore negativo con un meno 26,71%. La crescita aveva iniziato a contrarsi con l'aumentare dei casi, ma il segno meno finora non si era materializzato.

Peraltro i 25 casi di ieri sono il minor dato per una domenica dal 18 luglio con 7.

Anche guardando la progressione delle ultime sei settimane si noterà prima una crescita e poi la nuova discesa: Frosinone passa da 4 (12-18 luglio) a 27 (19-25 luglio), poi da 25 (26 luglio-1 agosto) a 38 (2-8 agosto) e quindi da 33 (9-15 agosto) a 19 (16-22 agosto). Nello steso periodo Cassino fa 1, 4, 14, 23, 23 e 21. Alatri 0, 7, 12, 13, 16 e 11. Sora 3, 7, 4, 7, 8 e 12. Ceccano 0, 9, 32, 23, 14 e 10. Ferentino 10, 19, 3, 7 e 10. Anagni 1, 2, 6, 8, 8 e 10. Pontecorvo 0, 4, 6, 15, 12 e 5. Veroli 5, 2, 7, 3, 3 e 2. Isola del Liri 0, 1, 3, 5, 9 e 7. Roccasecca 0, 3, 11, 7, 3 e 4. Paliano 9, 0, 3, 10, 1 e 0. Aquino 0, 0, 5, 19, 13 e 6.

Il parziale di agosto segna 93 casi a Frosinone, 73 a Cassino, 49 a Ceccano, 42 ad Alatri, 40 ad Aquino, 33 Pontecorvo, 28 ad Anagni e Sora, 21 a Isola del Liri, 18 a Roccasecca e San Giorgio a Liri.



Gli indicatori

La settimana si chiude con l'incidenza per 100.000 abitanti in discesa a 40,25. Non era così bassa dal 29 luglio (35,85). Rispetto a domenica scorsa il calo è di oltre 14 punti (54,93).

Pure il tasso di positività diminuisce e tocca il 6,44% poco sopra la media settimanale di 6,16%. La settimana scorsa era 7,79% e quella prima 7,06%. Ad agosto è a 7,14%.



Decessi e guariti

Si torna a chiudere una settimana con zero morti dopo tre settimane ovvero dal periodo 19-25 luglio a chiusura di una striscia di quattro consecutive a 0. Crescono ancora i negativizzati, 206 in totale contro i 204 della passata settimana. Ad agosto sono 526.