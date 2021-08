Torna purtroppo a macchiarsi di sangue la strada provinciale Guglietta Vallefratta che collega Prossedi ad Amaseno. Ieri, poco prima di mezzogiorno, nel curvone di immissione sul tratto parallelo alla statale 156 dei Monti Lepini della via secondaria che collega le province di Frosinone e Latina, una moto guidata da Pietro Marucci, 73enne di Alatri, è finita fuori strada. Sulla stessa moto, una gran turismo abbastanza datata, viaggiava la moglie, Emma Calicchia, classe ‘53, di Alatri.

Il bilancio è tragico: la donna è morta praticamente sul colpo; il marito è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Camillo di Roma. Come detto, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, la moto è uscita di strada al chilometro 0,500 della provinciale Guglietta Vallefratta, finendo all'interno di un terreno incolto dopo un salto del dislivello di 1,5 metri. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata o di collisione.

L'impatto al suolo è stato fatale per la donna, spirata subito dopo. Quando i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, prontamente avvisati da chi abita vicino al luogo dell'incidente, non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso.

Per quanto riguarda l'uomo, invece, dopo aver praticato le prime manovre salvavita, gli stessi sanitari, accorsi com ambulanza e automedica, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata lì accanto, nei pressi del letto del fiume Amaseno. Dopo essere stato stabilizzato, il 73enne è stato portato al pronto soccorso del San Camillo, dove è stator icoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intanto accorsi i carabinieri della stazione di Prossedi e di quella di Sonnino, che hanno provveduto ai rilievi del caso e ad avvisare i parenti della tragedia appena avvenuta.

La coppia era diretta ad Amaseno per passare una domenica spensierata e in relax. Il destino ha voluto che non andasse così.