Alcol ai minori, bar sospeso per tre mesi. Polemiche infinite in città. E l'esigenza di ripensare a un'idea di prevenzione. Il "Caffè degli Artisti" in pieno a centro a Cassino è stato chiuso per tre mesi, dopo le circostanziate indagini dei carabinieri della Compagnia di Cassino, a seguito del malore in piazza di una tredicenne. Era lo scorso 7 agosto: una minorenne viene trasferita in ospedale. Le indagini stringono il cerchio sull'attività sospesa, con la denuncia della titolare. Le reazioni sono fortissime. E il sindaco Salera interviene: "Non si vuole criminalizzare nessuno, il provvedimento può essere anche impugnato. Ma è un monito: occorre stare più attenti. E concentrarci sulla prevenzione, la cosa prioritaria"