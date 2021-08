E' Emma Calicchia, 68 anni di Veroli, la vittima dell'incidente mortale verificatosi questa mattina intorno alle 11.30 in territorio di Prossedi. La donna era in sella ad una moto guidata dal marito, Pietro Marcucci, 73 anni di Alatri, che all'improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è volato per diversi metri fuori strada.

Ad avere la peggio nell'impatto è stata la donna, morta per le gravissime ferite riportate. Anche il marito ha riportato conseguenze molto serie, al punto che si è reso necessario il trasferimento con un'eliambulanza in un ospedale della Capitale. Saranno i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine a chiarire dinamica e cause del tragico incidente.