Le strade pontine fanno un'altra vittima. Si tratta di una donna di 68 anni originaria di Veroli, che ha perso la vita dopo un incidente stradale mentre era a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata dal marito, un uomo di Alatri di 73 anni.

La tragedia si è consumata attorno alle 11.30 nei primi metri della strada provinciale Guglietta - Vallefratta, arteria che collega i comuni di Prossedi e Amaseno. La coppia era diretta proprio ad Amaseno quando, per cause ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. La moto ha fatto un volo di circa un metro e sono poi risultati inutili i soccorsi per la passeggera. Per il centauro invece è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma.