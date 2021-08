Tifoso accusa un malore mentre è in fila allo stadio: morto in ospedale, aveva 46 annni. Tragedia allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone. La morte di Fabrizio Finateri è una notizia che ha sconvolto l'intero territorio. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il papà scomparso ieri in giovane età. Questo quello del sindaco di Supino, Gianfranco Barletta, reso pubblico sulla sua pagina Facebook.

Il post

"È con grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Fabrizio. La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace.

La mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale va ad Isabella, ai figli Francesco e Daniele, al fratello Alessandro, agli amici e a tutti i suoi conoscenti che lo stanno piangendo in queste ore.

In segno di lutto la manifestazione prevista per questa sera viene annullata e rimandata.

Il Sindaco - Gianfranco Barletta"