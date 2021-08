Prende fuoco l'auto. Famiglia salva per miracolo. Erano diretti al mare quando la Mercedes Classe C sulla quale viaggiavano ha iniziato a prendere fuoco. Ad arrivare sulla superstrada Sora-Cassino all'altezza di Vicalvi i mezzi di soccorso ed i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti, ma tanto è stato lo spavento.