Lo sfalcio dell'erba lungo le strade e le sponde del Liri è in corso da qualche settimana e c'è chi sottolinea come la pulizia del verde coincida con l'ormai imminente partenza della campagna elettorale. Il sindaco Roberto De Donatis assicura che non è così: «Proseguono in tutta la città le opere di manutenzione del verde urbano con l'ausilio del Consorzio di bonifica dice De Donatis Ieri (lunedì, ndr) la curva del Liri all'altezza del ponte "Città di Vaughan", oggi (martedì, ndr) il tratto di tangenziale dallo svincolo della superstrada a Via Barca San Domenico. Ottimizzazione dei mezzi e delle risorse umane seguendo l'elenco delle priorità».

E il sindaco anticipa che nei prossimi giorni farà un focus sul quartiere di Pontrinio: «Lì è stato fatto uno straordinario lavoro grazie a una squadra di volontari, professionalmente competenti, con ottimi risultati»