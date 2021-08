Era stato arrestato mercoledì per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai genitori. Ora è tornato libero, ma non potrà mettere piede a Morolo né avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari. È quanto ha deciso, in sede di udienza di convalida, il gip Fiammetta Palmieri del tribunale di Frosinone, per Simone S. di 32 anni. Il giovane è stato difeso dagli avvocati Riccardo Masecchia e Giampiero Vellucci.

Al termine dell'udienza, in cui il trentaduenne ha annunciato tramite i propri legali, di voler svolgere un percorso terapeutico, il giudice ha convalidato l'arresto. Decidendo però per il divieto di dimora e il divieto di frequentare luoghi dove potrebbe incontrare i familiari. I legali hanno fatto leva sulla mancanza di aggressioni ai genitori (uniche vittime) e sul fatto che lo stesso ha un'attività lavorativa per mantenersi.