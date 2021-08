Da quarant'anni la Banda musicale porta sui palchi d'Italia il nome di San Giorgio a Liri. Generazioni e generazioni non solo hanno imparato a suonare uno strumento, ma, di concerto in concerto, sono cresciute come persone, come uomini e donne.

La grande festa che era in programma domani e dopodomani per festeggiare i quarant'anni di vita della banda musicale di San Giorgio non si può fare quest'anno, perché è salito a quindici il numero di casi di persone positive al Coronavirus in paese. La banda musicale Città di San Giorgio a Liri è nata nell'ottobre del 1981 per opera di due concittadini sangiorgesi, Adriano Mattia e Claudio Ercolano, che, con l'aiuto dell'allora amministrazione comunale, diedero vita a quello che sembrava un esperimento.

Dopo due anni di studio assiduo studio, sotto la guida di due validi maestri, Giuseppe Giuliano e Giuseppe Messore, sessanta giovanissimi locali, tutti d'età compresa tra gli otto e i tredici anni, fecero il loro esordio ufficiale in piazza, riscuotendo l'apprezzamento e la simpatia generali. La banda è cresciuta anno dopo anno tirando fuori delle qualità musicali equiparabili alle famose "bande pugliesi".

La banda musicale Città di San Giorgio a Liri è gemellata con la banda "Longo" Città di Laino Borgo e con la banda musicale Città di Salandra. La banda si chiama "Sandro De Bellis" dal 1998, quando una rara malattia ha portata via un giovane flicornino concertista di ventisette anni.

Il sindaco Francesco Lavalle informa costantemente la popolazione sull'andamento della curva in paese. «Ci abbiamo messo impegno e abbiamo fatto tutto quanto era nella nostre possibilità per far sì che i contagi da Coronavirus si azzerassero definitivamente – racconta il primo cittadino - I numeri ci hanno dato ragione per qualche mese e questo ha alimentato in noi la speranza di un imminente ritorno alla normalità. Ma oggi non è già più così: da qualche settimana il numero dei contagiati è tornato a salire inesorabilmente e questo non ci lascia la tranquillità necessaria per festeggiare il quarantesimo anniversario della nascita della Banda Musicale Città di San Giorgio a Liri come avevamo ipotizzato di fare».

«Siamo certi – ha spiegato Lavalle - che questa scelta possa contribuire a salvaguardare la salute dei nostri concittadini, nella speranza che l'emergenza sanitaria cessi al più presto. D'accordo con i responsabili della banda musicale, abbiamo scelto di rimandare i festeggiamenti previsti per domani e sabato al prossimo anno, così da poter fare festa senza il timore di esporre la nostra comunità a nuovi rischi».