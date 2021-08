È emergenza sangue. A Cassino, come in tutta Italia. In tutto il Paese mancano donatori. La carenza di sacche di sangue si fa sentire ancora di più d'estate e per il persistere della pandemia. E poi c'è il caso di chi vorrebbe donare, ma non può farlo per motivi di salute temporanei o definitivi.

All'ospedale di Cassino il centro trasfusionale al secondo piano del Santa Scolastica è disponibile tutti i giorni.

Il dottor Giuseppe Martellucci, responsabile dell'unità, insieme alla sua equipe accoglie gli aspiranti donatori. Anamnesi, misurazione dei parametri vitali, prelievo della sacca di sangue e… finalmente colazione, offerta sempre nel centro.

C'è chi si è deciso perché ha un parente o un amico ricoverato, chi ha sentito la "vocina" interna che ha spinto alla donazione come gesto di cittadinanza attiva, c'è chi ha una lunga esperienza perché dona da anni e sa bene che a luglio e ad agosto la banca del sangue piange, per questo è lì a fare il suo dovere.

Qualcuno viene mandato via per qualche situazione di salute momentanea che risulta incompatibile con la donazione.

Ma quelli che restano più delusi sono i donatori nuovi, che alla loro "prima volta" si sentono dire: «No, non va bene, non può donare il sangue». E si tratta di una sentenza definitiva. Per incentivare la scelta, l'Asl di Frosinone offre la possibilità di fare il vaccino anti Covid nello stesso contesto della donazione di sangue.

La città di Cassino ha inoltre un bellissimo esempio di donazione: la famiglia dell'americano Nicholas Green ucciso dalla mafia, di cui in città ci sono una piazza e un monumento, che ha voluto donare i sette organi del bambino ad altrettanti italiani.

Possono donare il sangue tutte gli uomini e le donne di età compresa tra i diciotto e i settanta anni. Prenotarsi è facilissimo, basta seguire le indicazioni riportate sul sito dell'Azienda sanitaria di Frosinone, che più volte ha lanciato l'appello, o rivolgersi direttamente al servizio trasfusionale o all'associazione donatori di riferimento,

È possibile donare il sangue anche nelle autoemoteche in base ad un calendario preciso nei mesi di luglio e agosto.

Forse tra le remore in questo periodo c'è il timore di entrare in contatto con personale sanitario che per natura è più esposto al Covid, ma questo è escluso perché le strutture per la raccolta del sangue sono esclusivamente destinate ai donatori e al loro percorso di donazione, con personale dedicato e formato.

La donazione del sangue è da considerarsi inoltre tra le "situazioni di necessità" e di conseguenza gli spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta sono autorizzati anche quando le disposizioni dovute all'epidemia Covid-19 non lo consentono.

È importante sapere che, però, non tutti e non sempre possono donare il sangue. Chi non è in condizioni di salute ottimali può essere escluso dalle donazioni, temporaneamente o anche definitivamente.

La Asl di Frosinone ricorda che il periodo estivo è da sempre critico per le donazioni di plasma, sangue e piastrine. Le malattie non vanno in ferie, perciò è di fondamentale importanza recarsi a donare prima delle vacanze, aiutando il sistema sanitario a garantire l'assistenza ai pazienti che dipendono dalle trasfusioni per la loro vita.

Da sempre la donazione del sangue rappresenta un momento di medicina preventiva in cui effettuare importanti esami di controllo del proprio stato di salute, è con questo spirito che l'azienda sanitaria di Frosinone esegue già da tempo il test sierologico ai donatori di sangue.

Oggi, vista l'importante campagna vaccinale in atto nella Regione Lazio, che ha come obiettivo raggiungere il maggior numero possibile di soggetti, ai donatori che si presenteranno a donare sarà offerto il test antispike per valutare la carica anticorpale sviluppata in conseguenza della vaccinazione.

Inoltre i donatori che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione potranno, all'atto della prenotazione della donazione, comunicare la loro intenzione di vaccinarsi e sarà cura della Asl prenotare il vaccino, nella stessa giornata della donazione, dopo la donazione stessa.

Per le prenotazioni basta chiamare i numeri: 0775-8822349 per donare presso l'Ospedale Spaziani di Frosinone, 0776-39290588 per donare presso l'Ospedale S.Scolastica di Cassino e 0776-8294173 per donare presso l'Ospedale Santissima Trinità di Sora.