Scendono per il secondo giorno consecutivo i contagi al Covid-19 in Ciociaria. Ieri i casi sono stati 21 con 20 guariti e nessun decesso. Calano pure i tamponi e il tasso di positività, al 4,52%, mentre rimane stabile, seppur in leggera risalita, l'incidenza ogni 100.000 abitanti per sette giorni.



La giornata

Sono quindici i comuni interessati da almeno un contagio. Di questi Cassino e Sora hanno 3 positivi, Aquino e Broccostella 2, Alatri, Amaseno, Anagni, Arce, Ceccano, Ferentino, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Sgurgola e Veroli 1.

In settimana i casi sono 94 a una media di 23,50. L'ultima si era chiusa a 262 a una media di 37,43. Ma sull'attuale pesano i 4 del post ferragosto, senza di questi, la media dei tre giorni seguenti è di 30 per un totale di 90. Giovedì scorso, peraltro, i positivi erano stati 20 su un numero leggermente superiore di tamponi, mentre giovedì 5 erano 40 e 36 l'ultimo giovedì di luglio.

Nel confronto con la passata settimana, sempre al giovedì (38 casi a 34,5 di media), si ha una riduzione dei casi del 31,88%, escludendo il valore del lunedì, invece, il confronto è di 90 infettati questa settimana contro 122, quindi meno 26,2%.

Ad agosto si registrano 649 contagiati a una media di 34,15 contro i 384 a 12,38 di media di luglio e i 189 a 6,30 di media di giugno. Il dato di maggio, invece, è molto simile all'attuale con 1.061 a una media di 34,22.

Ad agosto Frosinone conta 83 positivi (compreso il recupero del dato del 3 agosto), 60 Cassino, 47 Ceccano, 40 Aquino, 36 Alatri, 32 Pontecorvo, 22 Anagni, 20 Sora, 18 San Giorgio a Liri, 17 Isola del Liri, 15 Ferentino e Roccasecca, 14 Sgurgola, 12 Piedimonte San Germano, 11 Veroli, 10 Fiuggi.

Basti pensare che in tutto luglio c'erano stati 55 contagi a Frosinone, 40 a Ceccano, 35 a Ferentino, 17 ad Alatri, 16 a Cassino, 14 a Sora, 12 a Roccasecca, San Donato Val di Comino e Veroli, 10 a Boville Ernica e Cervaro.

In quattro settimane il trend è stato 25 casi (23-29 luglio), 40 (30 luglio-5 agosto), 33 (6-12 agosto) e 21 (13-19 agosto), quindi 6, 24, 17 e 23 Cassino, 10, 14, 17 e 10 Alatri, 25, 30, 13 e 15 Ceccano, 14, 12, 6 e 4 Ferentino, 8, 11, 15 e 7 Pontecorvo, 5, 16, 1 e 3 Roccasecca, 2, 3, 5 e 10 Isola del Liri, 0, 13, 16 e 14 Aquino, 6, 8, 3 e 9 Sora.



Gli indicatori

L'indice di positività si riposiziona sul 4,52% in discesa dal 4,83 di mercoledì e dal 9,40% di martedì. Escludendo l'1,57% di lunedì su appena 254 tamponi, quello di ieri è il secondo valore più basso di agosto dopo il 3,84% del 12 agosto.

Resta stabile, invece, l'incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni, da 45,49 del giorno prima a 45,70 di ieri. Valori simili anche a quelli di giovedì della passata settimana che era a 46,96. Mentre giovedì 5 agosto il valore era ancora più alto a 59,54. Negli ultimi otto giorni solo due volte si è andati oltre la soglia critica di 50, parametro che, insieme al tasso di occupazione nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, fa scattare la zona gialla.

Guariti e test

Sono 20 i negativizzati di ieri e sono 99 per la settimana. Giovedì scorso erano un po' di più, 112. Sul fronte tamponi si registra, invece, un arretramento, da 1.986 a 1.713 esami eseguiti.