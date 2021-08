Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.260 nuovi casi (ieri erano 7.162) e 55 morti (ieri erano stati 69). Sono stati effettuati 206.531 tamponi, 20mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale al 3,5% (ieri era al 3,1%).

In calo i decessi, passati dai 69 di ieri agli odierni 55: le vittime da inizio pandemia nel nostro Paese salgono a 128.634. Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nella somma complessiva delle nuove vittime nell'ultimo bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia)