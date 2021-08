Riduzione della Tari per le utenze non domestiche: pubblicato l'avviso rivolto ai cittadini che in questi giorni hanno ricevuto i bollettini di pagamento.

«In seguito all'emergenza Covid - si legge nell'avviso - il Comune di Ripi effettuerà alcune riduzioni sulla Tari 2021, già pervenuta a tariffa piena in questi giorni alle utenze non domestiche. Le riduzioni avverranno automaticamente sugli importi già comunicati, quindi non ci sarà bisogno di alcuna richiesta e verranno rese note agli interessati mediante un'apposita comunicazione, notificata per le vie brevi, nella quale verranno spiegate le modalità di pagamento».

Il Comune, quindi, ha chiarito definitivamente il problema e in ogni caso resta a disposizione per eventuali delucidazioni. Pertanto, gli interessati possono contattare l'ufficio tributi al numero 0775-284010, interno 1. Dunque i titolari di attività e quindi contribuenti che rientrano nelle categorie delle utenze non domestiche devono stare tranquilli, in quanto le riduzioni saranno calcolate automaticamente e comunicate all'utenza. I diretti interessati non devono produrre alcuna domanda o effettuare ulteriori richieste all'ente. La notizia è rassicurante in quanto elimina ogni disagio per i cittadini, semplificando le procedure.