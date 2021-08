«Danilo Ranalli era in casa della fidanzata quando hanno visto dal porticato il fumo che immediatamente è diventato fuoco. Hanno provato a spegnere le fiamme ma quando hanno capito che non c'era nulla da fare, Danilo - vedendo il cane che stava prendendo fuoco - lo ha soccorso senza esitazione. Poi una decisione: mentre tutti si mettevano in salvo, lui ha iniziato a caricare nella sua macchina tutti i cani del vicinato e quelli che trovava per strada e li ha portati a casa sua, ad Aquino, e successivamente li ha restituiti».

Il racconto è dell'Anpana. Il presidente Franco Altieri non nasconde l'emozione. «Ovviamente la sua macchina è andata distrutta tra il fumo e gli animali che erano agitati. Vorremmo ringraziare pubblicamente Danilo, per il gesto da vero animalista e di grande altruismo! Sarà proposto per un encomio» afferma Altieri.

Ma di altruismo e solidarietà la comunità di Piedimonte ne è un vero esempio. Come già annunciato dal sindaco Ferdinandi sulle nostre colonne, ieri con due delibere di giunta sono state concretizzate due proposte: la richiesta in Regione (dopo opportuni sopralluoghi) per lo stato di calamità e quella che vede la comunità in prima linea. Una raccolta fondi che partirà tra qualche giorno fino al 30 settebre: poi Protezione civile e Pro loco provvederanno a distruire quanto raccolto su un Iban dedicato. Atteso l'avviso.