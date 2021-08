«Oggi (ieri, mercoledì 18 agosto) si registrano 703 nuovi casi positivi compresi i recuperi (+152), i nuovi casi positivi sono 58 in meno rispetto a mercoledì 11 agosto. 6 decessi (-2) compresi i recuperi. I ricoverati sono 524 (+19), le terapie intensive sono 64 (-2), i guariti sono 792. I casi a Roma città sono a quota 425».

Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato inquadra il nuovo bollettino Covid.

Questa, intanto, la situazione dei contagi nel Lazio. Asl Roma 1: 165 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1 decesso; Asl Roma 2: 217 nuovi casi e 2 decessi; Asl Roma 3: 43 nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 4: 50 nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 5: 63 nuovi casi e 0 decessi; Asl Roma 6: 49 nuovi casi e 1 decesso. Nelle altre province si registrano 116 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 26 con 0 decessi, nella Asl di Latina 38 con 0 decessi, nella Asl di Rieti 32 con 0 decessi, nella Asl di Viterbo 20 con 2 decessi.

In Italia 7.162 casi (997 in Sicilia) contro i 5.273 di martedì. Sono 69 i morti (54 il giorno prima).

Sul rave di Mezzano (Viterbo), D'Amato è categorico: «Situazione fuori controllo, nessuna trattativa è possibile. Va ripristinato il corretto ordine pubblico, identificare le persone e individuare le responsabilità. I servizi della Asl segnalano una situazione grave».

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Oggi ci sarà l'open day junior (12-17 anni) all'ospedale Spaziani dalle ore 16 alle 20. Accesso diretto, contingentato e senza prenotazione. Sono disponibili 100 dosi Pfizer. Per l'open day d'agosto a Frosinone oggi secondo giorno di somministrazioni sempre all'ospedale Spaziani dalle ore 9 alle 13. A disposizione ci sono le dosi di Moderna. Anche in questo caso non serve la prenotazione.