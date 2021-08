Ferragosto di fuoco e di rabbia, forse di disperazione per quelle famiglie di Piedimonte che nell'incendio hanno visto incenerirsi anni di sacrifici, di lavoro, di progetti comuni. Piedimonte San Germano ha vissuto momenti terribili a Ferragosto, con famiglie evacuate, attività distrutte, abitazioni rese inagibili, residenti intossicati e arnie incenerite. Una situazione che non ha di certo lasciato indifferente l'amministrazione comunale guidata da Gioacchino Ferdinandi che sta affrontando la questione su due binari: quello con la Regione, per chiedere lo stato di calamità in grado di offrire un piccolo ristoro a coloro che hanno subito danni.

E l'apertura - sempre dopo l'approvazione di una delibera di giunta - di un conto dedicato, sul quale la comunità potrà versare un piccolo aiuto, perché - come ricordato dal primo cittadino subito dopo il rogo - tutta la cittadinanza si è mossa. «Piedimonte ancora una volta ha mostrato la volontà di essere vicina a chi ha subito così ingenti danni, per questo abbiamo pensato a una raccolta fondi, con un Iban sul quale, con apposita causale, i cittadini potranno offrire il loro piccolo quanto importante contributo» ha spiegato Ferdinandi. Lunedì il sopralluogo con i vigili per valutare i danni sia pubblici che privati. Oggi la delibera di giunta ad hoc. Intanto, vanno avanti gli accertamenti dei carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Cassino - guidata dal capitano Scolaro e dal tenente Giorgione - per identificare i responsabili.



Gli altri fronti: sos Roccasecca

Fiamme ieri mattina ancora a pochi passi da Nocione: un nuovo focolaio poco dopo le 11.30 è partito dall'esterno, dal bordo strada di via Nocione e in pochissimo tempo ha divorato tutto il verde. Per fortuna le fiamme sono state domate prima che il fuoco potesse raggiungere i rifiuti. Purtroppo non l'unico nuovo fronte. A fuoco, ancora una volta, monte Cifalco a Sant'Elia Fiumerapido.

Il fronte peggiore a Roccasecca. Distrutto l'intero camminamento in legno al parco archeologico di S. Tommaso, già andato in fumo per un rogo di alcuni anni fa e di recente riaperto. Il sindaco Sacco: «Stiamo facendo il possibile per evitare il disastro». Sembrerebbe che il fuoco sia partito dalla strada che conduce a Caprile, dove insistono alcune telecamere: si spera che siano utili a dare un volto e un nome all'autore dello scempio.

Sul posto la protezione civile intercomunale Roccasecca-Colle San Magno, i vigili del fuoco insieme a carabinieri e polizia locale. «Un danno enorme che valuteremo domani (oggi, ndr) se il rogo sarà spento. Faremo un sopralluogo nel corso del quale saranno delineati anche degli elementi di pericolosità oltre che la messa in sicurezza delle case, visto che il fuoco ha lambito le abitazioni della frazione Castello e le fiamme si sono estese alla chiesa millenaria dedicata a San Tommaso d'Aquino: il fuoco stava per divorare anche il tetto in legno e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato evitato il peggio.

Quello che preoccupa seriamente è la stabilità delle mura dei ruderi del castello dei Conti d'Aquino perché il rogo ha interessato proprio quella parte centrale. Al di là del camminamento in legno che è andato completamente distrutto, a preoccupare è la stabilità del maniero che potrebbe non essere più accessibile al pubblico grazie alla sua presenza all'interno del parco archeologico».