Da marzo a fine luglio sono cresciuti i decessi a Frosinone. È quanto contenuto nel rapporto 1 settembre 2020-27 luglio 2021 "Andamento della mortalità giornaliera (Sismg) nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19".

Da marzo a luglio l'andamento è stato di una crescita dei decessi, rispetto alla media storica degli ultimi cinque anni, dell'81,4% a marzo con 49 morti su 27 attesi, del 25% ad aprile con 35 decessi rispetto ai 28 attesi, del 7,4% a maggio con 29 decessi rispetto ai 27 attesi, quindi dato invariato a giugno con 29 decessi tanti quanti quelli attesi e un nuovo incremento del 13,3% a luglio con 17 decessi rispetto ai 15 attesi.

L'ultimo mese con un trend negativo era stato febbraio con un meno 15% frutto di 28 morti rispetto ai 33 attesi.

L'andamento settimanale, nel periodo 26 maggio-27 luglio, vede 63 decessi rispetto ai 59 attesi, più 6,77%. Di questi 28 (44%) hanno riguardato gli over 85, poi 16 (25%) la classe d'età 75-84 anni, altri 14 (22%) per la classe d'età 65-74 anni, infine 5 decessi (8%) al di sotto dei 65 anni.

Si sono contati 8 decessi nelle settimane 26 maggio-1° luglio, 2-8 giugno, 7-13 luglio e 21-27 luglio. Il minor numero di vittime si è avuto con 6 nelle settimane 9-15 giugno e 16-22 giugno nonché tra il 30 giugno e il 6 luglio e tra il 14 e il 20 luglio. Sono 6 gli over 85 deceduti nel periodo 7-13 luglio e 4 tra il 21 e il 27 luglio. Risultano poi 3 decessi nella fascia d'età 75-84 anni tra il 9 e il 15 giugno e 4 nella fascia d'età 65.74 anni tra il 26 maggio e il 1° giugno. Zero vittime nella fascia più giovane in sei settimane sulle nove considerate dallo studio.