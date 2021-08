Nel Lazio sono 551 i nuovi contagi al Covid con 8 morti, in Italia sono 5.273 e 54. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato sintetizza così la situazione: «si registrano 551 nuovi casi positivi compresi i recuperi (+132), i nuovi casi positivi sono 152 in meno rispetto a martedì 10 agosto. 8 decessi (+8) si tratta di recuperi degli ultimi 3 giorni. I ricoverati sono 505 (+12), le terapie intensive sono 66 (-4), i guariti sono 823. I casi a Roma città sono a quota 291».

Questa la situazione nelle varie aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: 87 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi; Asl Roma 2: 172 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi; Asl Roma 3: 32 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi; Asl Roma 4: 68 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 0 decessi; Asl Roma 5: 42 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 0 decessi; Asl Roma 6: 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 0 decessi.

Nelle altre province - informa sempre D'Amato - si registrano 120 nuovi casi: nella Asl di Frosinone si registrano 43 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Latina si registrano 23 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Rieti si registrano 30 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 24 nuovi casi e 0 decessi.

Prosegue a gran ritmo la campagna vaccinale. Open day Junior (12-17 anni): domani all'ospedale Spaziani (ore 16-20). Open day d'agosto: oggi e domani all'ospedale Spaziani (ore 9-13). Prosegue il tour del camper vaccinale, dopo Prato di Campoli si prosegue domani con la diciassettesima tappa del tour ad Amaseno, in piazza 11 febbraio, dalle 9.30 alle 10.30.

Il dato nazionale parla di 5.273 nuovi casi e 54 morti.

In Italia gli attuali positivi sono 129.116 (19.949 in Sicilia e 17.812 nel Lazio) di cui 125.221 in isolamento domiciliare (19.265 in Sicilia e 17.241 nel Lazio), 3.472 ricoveri ordinari (607 in Sicilia e 505 nel Lazio) e 423 ricoveri in terapia intensiva (77 in Sicilia e 66 nel Lazio) con 49 nuovi ingressi (9 in Sicilia e 7 in Veneto). L'incremento giornaliero vede in testa la Sicilia con 1.229 casi, quindi seguono il Lazio con 551, l'Emilia Romagna con 478, il Veneto con 422 tra le regioni oltre i 400 casi.

Il tasso di positività scende al 2,2% su 238.073 tamponi eseguiti.