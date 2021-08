L'ufficio stampa della Asl ha diramato il bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia di Covid in Ciociaria: "Nelle ultime 24 ore - è scritto nel report - sono stati effettuati 457 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 43 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 25. Non abbiamo registrato decessi.

La distribuzione dei nuovi casi nei comuni

CECCANO 7;

CASSINO 4;

FROSINONE, PONTECORVO 3;

ALATRI, AMASENO, AQUINO, ISOLA DEL LIRI, PESCOSOLIDO, SANT'ELIA FIUMERAPIDO 2;

ANAGNI, CASALVIERI, CASTELLIRI, CEPRANO, CERVARO, FERENTINO, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, MOROLO, SAN GIORGIO A LIRI, SAN GIOVANNI INCARICO, SETTEFRATI,SGURGOLA, SORA, TORRICE 1.