Nel fervore del weekend di Ferragosto, non si sono fermati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Formia. Gli uomini del Capitano Michele Pascale, hanno infatti tratto in arresto due persone, rispettivamente un 32 enne ed un 24 enne di Torino, per il reato di "produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti". Il rinvenimento delle sostanze è avvenuto durante i posti di blocco posizionati sul territorio, volti proprio al controllo e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La Compagnia di Formia Sezione Radiomobile dopo essersi imbattuta nell'auto di quelli che poi si sono rivelati due artisti diretti a Napoli per un tour, hanno eseguito un controllo approfondito all'interno del mezzo su cui viaggiavano i due. Il risultato delle ricerche, ha condotto i militari operanti a rinvenire 163 grammi di marijuana, che era stata opportunamente occultata a bordo dell'autovettura su cui viaggiavano. lo stupefacente trovato è stato successivamente sottoposto a sequestro, mentre gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Vasto, a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente.