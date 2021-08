La Polizia di Stato denuncia una 26enne a Frosinone. La donna è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico dagli agenti delle Volanti. La scorsa notte, sulla linea di emergenza 113 è giunta la segnalazione di un uomo, che ha riferito di essere stato minacciato da due persone.

Le stesse viaggiavano a bordo di una berlina, della quale veniva fornito il numero di targa. La nota prontamente diramata alle pattuglie presenti sul territorio ha permesso, nel giro di poco tempo, di intercettare l'auto e fermarla nella parte bassa del capoluogo.

A bordo c'erano un uomo ed una donna che da subito mostravano evidenti segni di insofferenza durante il controllo tanto da indurre i poliziotti a procedere ad un controllo più approfondito. I sospetti degli agenti sono stati confermati dal rinvenimento in dosso alla donna di un coltello a serramanico. La ventiseienne, già pregiudicata per altri reati, è stata denunciata per porto abusivo di armi.