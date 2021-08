Completate le opere di pavimentazione all'interno dell'isola ecologica. Procede quindi a pieno ritmo il progetto di ampliamento dell'eco-centro.

Nella fase iniziale sono stati abbattuti i vecchi muretti e realizzate le nuove costruzioni divisorie, necessarie a garantire la separazione fra l'area destinata alla ditta e quella di accesso degli utenti. Inoltre, è stata predisposta la nuova recinzione che delimita l'intero impianto.

Ultimata la realizzazione dei muretti, si è passati alla pavimentazione e anche questo intervento è stato completato. Sostanzialmente, le opere più grandi sono state realizzate, ora si passerà ai dettagli e alle rifiniture. Il progetto garantirà la riorganizzazione degli spazi, grazie a un significativo ampliamento, che consentirà una diversa gestione delle frazioni di rifiuti, sicuramente migliore ed efficiente, oltre a consentire agli utenti di raggiungere più facilmente l'isola ecologica sita sulla Caragno per depositare anche le frazioni della differenziata. Ovviamente, si potrà continuare a depositare gli ingombranti e gli scarti per cui non è previsto il servizio di raccolta porta a porta.

L'ampliamento dell'eco-centro, insieme all'attivazione delle cinque mini-isole ecologiche nei condomini assicura il potenziamento del servizio, oltre a determinare quel cambiamento utile alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni inquinanti. La disponibilità dell'isola ecologica rappresenta sicuramente una ricchezza, anche nella gestione dei rifiuti e in tal senso anche l'assessore all'Abiente Elisa Guerriero ha assunto precisi impegni, assicurando per esempio l'introduzione, accanto al riciclo, del riuso che comporta l'utilizzo di oggetti e attrezzature inservibili, che però possono essere rimessi in funzione con un duplice vantaggio sia in termini di utilità che di recupero. Quindi, i lavori verranno presto completati e il nuovo eco-centro più ampio, riorganizzato, fruibile ed efficiente sarà messo a disposizione di tutti i cittadini.